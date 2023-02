Ministério da Saúde está 'atento' após surto do vírus Marburg, altamente infeccioso e mortal

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirmou que a pasta está monitorando a situação do vírus Marburg, que tem gerado preocupação após um surto na Guiné Equatorial, na África Central. O microrganismo é altamente infeccioso e mortal, e pertence à mesma família do vírus Ebola.

De acordo com Ethel Maciel, "Estamos atentos, nossos laboratórios de referência estão fazendo as coletas, nós temos unidades sentinelas no Brasil e essas unidades sentinelas coletam exames das pessoas que estão procurando as unidades de saúde para que a gente possa fazer as análises genéticas. Estamos acompanhando e muito atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, principalmente nos países de fronteira”.

Entenda a doença

As autoridades de saúde da Guiné Equatorial confirmaram que o país vive um surto provocado pelo vírus Marburg. Desde o início de fevereiro, foram registradas nove mortes e outros 16 casos suspeitos no país africano.

O vírus Marburg é transmitido às pessoas por morcegos frutíferos e se espalha entre os humanos por meio do contato direto com os fluidos corporais, superfícies e materiais infectados. A doença começa abruptamente, com febre alta, dor de cabeça e mal-estar intensos, podendo evoluir para sintomas hemorrágicos graves dentro de sete dias, segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Equipes de saúde estão realizando o rastreamento de contatos na Guiné Equatorial, isolando e tratando os casos suspeitos. Mais de 200 pessoas foram colocadas em quarentena na última semana após as autoridades detectarem os primeiros casos da febre hemorrágica.

No Brasil, as autoridades de saúde estão mantendo a vigilância e coletando amostras para análises genéticas em unidades sentinelas. A população deve estar atenta aos sintomas da doença e buscar atendimento médico imediato em caso de suspeita de infecção.