Vírus de Marburg: OMS alerta para surto de vírus altamente infeccioso

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou mais dois casos da infecção pelo vírus de Marburg no continente africano. Dessa vez, as notificações aconteceram em Camarões, em uma região de fronteira com a Guiné Equatorial, pais com maior número de doentes. O vírus é altamente infeccioso e pertence à mesma família do vírus Ebola. A taxa de letalidade é de 50%, mas pode chegar a 88% a depender da cepa.

O vírus é transmitido de pessoa para pessoa e é endêmico em partes da África. Mas foi descoberto em 1967, quando houve um surto da doença em Marburg, na Alemanha. A OMS afirmou que aumentou sua vigilância epidemiológica na Guiné Equatorial. "A vigilância no campo foi intensificada", disse George Ameh, representante da OMS no país.

Quais os sintomas do Vírus de Marburg?

Os sintomas iniciais do vírus de Marburg incluem febre, dor de cabeça, fadiga e dor muscular. Com o tempo, a doença pode progredir para náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e sangramento. Em casos graves, pode ocorrer febre hemorrágica, falência múltipla de órgãos e morte.

Quais são as causas do Vírus de Marburg?

O vírus de Marburg é transmitido de pessoa para pessoa por meio do contato com fluidos corporais, como sangue, saliva, urina, fezes, vômito e sêmen de pessoas infectadas. A transmissão também pode ocorrer através do contato com superfícies ou objetos contaminados.

Como é feito o diagnóstico do Vírus de Marburg?

O diagnóstico do vírus de Marburg é feito através de testes de laboratório em amostras de sangue, urina e saliva. Esses testes podem detectar a presença do vírus ou anticorpos contra ele.

Qual o tratamento para o Vírus de Marburg?

Não há cura para o vírus de Marburg, mas o tratamento pode ajudar a aliviar os sintomas e melhorar as chances de sobrevivência. O tratamento envolve o controle dos sintomas, como febre, dor e náusea, e a reposição de líquidos e eletrólitos perdidos. Aqueles que estão em risco de complicações podem precisar de hospitalização para cuidados intensivos.

Como se proteger do Vírus de Marburg?

A prevenção é fundamental e inclui o uso de medidas de precaução, como o uso de equipamento de proteção individual ao lidar com pacientes infectados, bem como medidas de controle de infecção para evitar a disseminação do vírus.