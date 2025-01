Veja quem é o ex-Masterchef preso por estuprar menina de 12 anos

Jason de Souza Junior, ex-participante da 9ª temporada do reality de culinária Masterchef Brasil, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável na última terça-feira (31), em Florianópolis, Santa Catarina. A vítima, uma menina de apenas 12 anos, descreveu o cozinheiro pelas características físicas e pelo veículo utilizado no crime.

Segundo informações da Polícia Civil, Jason teria abordado a criança na frente da casa dela, ameaçando-a de morte. Ele levou a criança para um local isolado, nas proximidades da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Após o estupro, a menina foi abandonada e procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

Jason de Souza Junior durante sua participação no Masterchef Brasil. (Reprodução/Band)

A Polícia Militar, com base nas informações da vítima, conseguiu identificar o veículo e, em seguida, o suspeito. A perícia confirmou o estupro e a vítima o reconhecimento de Jason, apontando sua barba e uma cicatriz no abdômen como elementos que o incriminam.

O cozinheiro está detido na Penitenciária da Agronômica e passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (2).

Jason de Souza Junior ganhou destaque no Masterchef e sua receita de costelinha chegou a ser incluída no cardápio de uma famosa franquia de restaurantes. No programa, ele foi elogiado pelos jurados, em especial por Érick Jacquin, que o considerava um cozinheiro talentoso e dedicado. Ele foi eliminado no top 5 da 9ª temporada após apresentar um bolo charlote, que chegou despencado na mesa dos jurados.

Após sua participação no reality show, Jason continuou trabalhando na área da gastronomia e assinou o cardápio de uma rede de calzones. O chef de cozinha é casado e pai de duas filhas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)