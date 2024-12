Menina é estuprada ao sair para comprar pão no dia de Natal em Oriximiná; suspeito é preso

Uma menina de 11 anos foi estuprada ao sair de casa para comprar pão na cidade de Oriximiná, no oeste do Pará. O caso ocorreu nesta quarta-feira (25/12), manhã de Natal. A vítima foi encontrada em uma área de mata com várias lesões pelo corpo. O suspeito foi agredido por moradores, preso pela Polícia Militar e teria confessado o crime.

Segundo as informações policiais, o caso ocorreu por volta de 6h, quando a menina saiu da casa e desapareceu. Ela teria sido abordada pelo suspeito, de 35 anos, e levada para um matagal. A Polícia Militar e Civil chegou a fazer buscas pela criança, que foi encontrada horas depois. Os relatos policiais são que os moradores encontraram as roupas da vítima e, na mesma área, localizaram a menina vestida com a camisa do suspeito. A criança ainda estava com lesões pelo corpo, principalmente nas costas, onde havia ferimentos semelhantes a cortes de faca.

O suspeito do caso teria fugido do local ao perceber a presença da polícia, mas foi encontrado e pego pelos moradores. O homem foi agredido pela população, que parou com as agressões somente após a chegada da PM. Os policiais ainda informaram que o suspeito confessou o abuso sexual para a guarnição. O detido foi encaminhado para a delegacia, para os procedimentos legais. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Oriximiná. Ela deve passar por acompanhamento das autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso para a Polícia Civil, mas não teve retorno até a noite de quarta-feira (25/12).