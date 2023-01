Dona do Facebook, Instagram e WhatsApp vai bloquear conteúdos pró-invasão em Brasília das redes

Empresa que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta vai remover e bloquear conteúdos pró-invasão de prédios dos Poderes, em Brasília, após atos de radicais no último domingo (08). As informações são da Época Negócios.

VEJA MAIS

Em entrevista para a BBC, um representante da empresa afirmou que as redes não irão aceitar conteúdos que estimulem armamento da população e invasão do Congresso, Planalto e STF.

"Também estamos classificando isso como um ato de violação, o que significa que removeremos conteúdo que apoie ou enalteça essas ações", disse.

A empresa também já atuou em outros incidentes, como em 2021, nos Estados Unidos, após invasão do Capitólio, em Washington. Conteúdos relacionados foram considerados atos de violação.