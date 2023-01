'Prefeitura de Belém vai colaborar com ações para retirada de barracas' no 2º BIS, diz Edmilson

Após os atos radicais em Brasília, no último domingo (08), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que os acampamentos em frente aos quartéis generais em todo o Brasil fossem desfeitos. Em Belém, o prefeito Edmilson Rodrigues anunciou pelas redes sociais que já começou a seguir a determinação, em frente ao 2º Bis, na avenida Almirante Barroso.

"Em respeito à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, a Prefeitura de Belém irá colaborar com as ações para retirada das barracas que impedem o direito de ir e vir e atentam contra a Democracia na Av. Almirante Barroso.", disse Edmilson.

O prefeito de Belém também revelou que terá reunião com órgãos de segurança na manhã desta segunda-feira (09).

"Agora pela manhã, uma reunião com todos os órgãos de segurança será realizada para este fim. Determinei a Semob, Guarda Municipal, organização pública e demais órgãos, que tomem todas as medidas para que a decisão seja cumprida.", reforçou.