Um dia após invasões em Brasília, Lula se reúne com Weber pela manhã e com governadores à noite

A agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conta, nesta segunda-feira (9), com reunião com a presidente do Supremo Tribunal (STF), Rosa Weber, pela manhã, e depois uma reunião com governadores à noite, ambos os compromissos previstos para o Palácio do Planalto. Os encontros ocorrem um dia após os atos promovidos por radicais apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). As informações são do G1.

Até o início da manhã, não havia previsão de encontro entre Lula e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ou do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Mas a agenda oficial do presidente prevê também que Lula converse por telefone, à tarde, com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa; e, em seguida, com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. Não há detalhes sobre as pautas das conversas.

Após os atos de destruição e vandalismo na Esplanada dos Ministérios, Lula voltou a Brasília na noite de domingo (8) e se reuniu com Rosa Weber e ministros no Palácio do Planalto. O presidente também acompanhou a presidente do STF em uma inspeção no prédio, enquanto peritos trabalhavam para levantar a extensão do dano.

Lula cumpria agenda oficial em Araraquara (SP), cidade com áreas devastadas por fortes chuvas, mas encurtou a viagem e retornou a Brasília horas após a situação ter sido controlada na Esplanada dos Ministérios.