Operação para desmontar acampamento de radicais em Brasília é realizada pelo Exército e PM

Na manhã desta segunda-feira (9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Exército realizam uma operação no Quartel-General do Exército, em Brasília, para cumprir decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e desmontar imediatamente o acampamento de radicais montado no local. As informações são do G1.

Moraes tomou a decisão após ataques às sedes dos Três Poderes, no domingo (8). Os criminosos estavam reunidos no acampamento antes dos atos. Uma barreira de agentes de segurança acompanha a movimentação, com forte policiamento no local. Após o reforço, grupos de radicais começaram a deixar o local.

Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, a operação deve ser realizada pelas Polícias Militares dos Estados e DF, com apoio da Força Nacional e Polícia Federal se necessário. A decisão deve ser efetivada e auxiliada tanto pelo governador do DF quanto pelo comandante militar do QG.

Atos

A invação ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto ocorreu neste domingo (8), e os participantes dos atos estavam com pedaços de paus e pedras. Policiais militares tentaram conter os invasores com uso de spray de pimenta, mas eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional.