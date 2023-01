Moraes proíbe a entrada de ônibus com manifestantes no Distrito Federal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, durante a mafrugada desta segunda-feira (09), que ônibus e caminhões com manifestantes estão proibidos de ingressar no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro.

O ministro determinou também a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal que trouxeram os manifestantes para o Distrito Federal. Segundo a decisão, os proprietários deverão ser identificados e ouvidos em 48 horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros. As medidas foram determinadas por Moraes após a invasão e vandalização de prédios públicos na tarde do domingo (08/01), em Brasília.

Redes sociais

Diante da destruição provocada em Brasília e da viralização das imagens em perfis de apoiadores radicais de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes também deu duas horas para que Facebook, TikTok e Twitter bloqueassem ao menos 18 perfis ligados às invasões. De acordo com a determinação, o não cumprimento da decisão implica em multa diária de R$ 100 mil.

Na manhã de hoje, a Meta — empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp — anunciou que vai começar a remover e bloquear de suas redes sociais conteúdo em defesa das invasões às sedes dos três Poderes da República, em Brasília.

Governador do DF

A mesma decisão de Moraes determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha sob a justificativa de descaso de omissão. A vice, Celina Leão, assume o Executivo local nesse período.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).