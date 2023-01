Vice-governadora do DF, Celina Leão, assume governo após afastamento de Ibaneis

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ter determinado, no domingo (8), o afastamento de Ibaneis Rocha do cargo de governador do Distrito Federal (DF) por, inicialmente, 90 dias, a vice-governadora Celina Leão (PP) assume, nesta segunda-feira (9), o governo.

Leão tem 45 anos, é natural de Goiânia, em Goiás, e é administradora. A vice-governadora apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha de reeleição do ex-mandatário.