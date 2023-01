Rússia condena ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília

O ataque às sedes dos Três Poderes, em Brasília, foi condenado pela Rússia nesta segunda-feira (9). O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou condenou "nos termos mais fortes" as ações daqueles que instigaram a desordem. O governo russo ainda declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do G1.

As invasões ocorridas em Brasília, neste domingo (8), foram orquestradas por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os atos resultaram na invasão e depredação do prédio do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

As invasões de apoiadores radicais de Jair Bolsonaro às sedes dos Três Poderes, em Brasília, geraram reação de diversas autoridades internacionais. Entre os países que condenaram os ataques estão os governos da Argentina, Colômbia, Chile, França e México.

