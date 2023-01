Pará enviará 60 policiais de Missões Especiais e Batalhão de Choque para Brasília, anuncia Helder

O governador Helder Barbalho anunciou, na noite deste domingo (8), que o Pará enviará reforços para Brasília, afim de conter os ataques às sedes dos Três Poderes, que resultaram em depressão dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto. Os ataques foram orquestrados por apoiadores radicais de Jair Bolsonaro.

"O Governo do Pará está enviando para Brasília 60 policiais do Comando de Missões Especiais e Batalhão de Choque em apoio ao Governo Federal para ajudar o país a voltar à normalidade. Não podemos aceitar atos terroristas e temos que nos unir em favor da Democracia", escreveu Helder, no Twitter.

