Deputados dos EUA pedem extradição de Bolsonaro após ataques em Brasília: 'Não deve receber refúgio'

O deputado democrata Joaquin Castro, do estado americano do Texas, defendeu a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, após as invasões às sedes dos Três Poderes em Brasília, na tarde deste domingo (8). Apoiadores radicais de Bolsonaro invadiram e deprederam os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Castro é integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos EUA.

"Me posiciono junto a Lula e ao governo democraticamente eleito", iniciou o deputado por meio do Twitter. "Bolsonaro não deve receber refúgio na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade de seus crimes", acrescentou na publicação.

Em entrevista à rede CNN, o deputado também mencionou extradição do ex-presidente brasileiro.

Pouco depois, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, também do Partido Democrata, comparou os ataques com a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, há dois anos. Ela também afirmou que "os EUA devem parar de garantir refúgio a Bolsonaro na Flórida".