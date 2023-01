Invasão em Brasília: Polícia investiga presença de suposto explosivo na Câmara dos Deputados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou à Redação Integrada de O Liberal na noite deste domingo (8) que apura o caso de uma possível presença de um artefato explosivo na Câmara dos Deputados. Até às 19h24, as autoridades não confirmaram se a bomba teria sido encontrada. Num balanço parcial, a PCDF disse que foram registrados dez boletins de ocorrência pela 5ª DP - unidade responsável pela investigação de ocorrências criminais ocorridas nessa respectiva área de Brasília. Oito pessoas tinham sido presas até 18h45.

A PF também foi acionada para investigar a suposta bomba. A Câmara dos Deputados foi invadida, junto com outros espaços do Congresso Nacional por apoiadores radicais do ex-presidente Bolsonaro.

Jornalistas agredidos

Além deste caso, a PCDF alegou que cumpriu um mandado de prisão e prendeu uma pessoa que portava escudos com dizeres políticos. Uma jornalista do Metrópoles e outro da Folha da Manhã foram agredidos na invasão na Praça dos Três Poderes.

Em nota, a PCDF se manifestou dizendo que “todo o efetivo de policiais civis do DF, em regime de plantão e expediente, para reforçar às escalas e prestar apoio a todas as unidades policiais do DF, principalmente, às equipes de investigação e das centrais de flagrante, com atenção direcionada à 5ª DP".

Ocorrências que sejam registradas na 5ª DP, de atribuição e investigação das polícias Federal e Legislativa do Brasil, serão encaminhadas aos respectivos órgãos tão logo sejam homologadas.