Autoridades se manifestam e pedem punição após invasões do Congresso, STF e Palácio do Planalto

Várias autoridades ligadas ao Governo Federal começam a se manifestar sobre a invasão do Congresso Nacional, da sede do STF e do Palácio do Planalto por parte de manifestantes pró-bolsonaro na tarde deste domingo (8).

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou como “absurda” a invasão na Esplanada e afirmou que a “tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer”. Dino afirmou que o Governo do Distrito Federal enviará reforços para conter os atos.

“Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça”, escreveu em suas redes sociais.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), atribuiu responsabilidade e pediu punição do governo do Distrito Federal. Guimarães disse ao portal UOL que o governo do Distrito Federal precisa ser responsabilizado civil e penalmente por ter sido "conivente" com os golpistas.

"É espantoso a conivência da PM (Polícia Militar) de Brasília e do governador Ibaneis Rocha (MDB) porque a segurança do Palácio do Planalto é da polícia de Brasília. O governo do DF precisa ser responsabilizado civil e penalmente. Se a polícia não dá jeito, as forças armadas precisam garantir a ordem democrática e a segurança do Palácio e do Congresso", disse Guimarães ao UOL.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do Congresso do governo de Lula, afirmou que entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR). O objetivo, de acordo com o parlamentar, é que seja decretada uma intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal.

"Estamos protocolando agora dois pedidos ao ministro Alexandre de Moraes: 1 - Prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir dos acontecimentos de hoje.2 - Impedimento de posse e, em caso de posse, afastamento do Sr Anderson Torres, da Secretaria de Justiça do DF", escreveu Randolfe em suas redes sociais horas após a invasão deste domingo.