Presidente do PL reprova invasões em Brasília: 'Vergonha para todos nós'; vídeo

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, publicou um vídeo reprovando os atos que resultaram na depredação dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto neste domingo (8). O chefe do partido criticou as invasões às sedes dos Três Poderes em Brasília, e destacou que as ações de apoiadores radicais de Jair Bolsonaro não representam o partido ou o próprio ex-presidente.

Na declaração, Valdemar citou o lema "pátria, família e liberdade", expressão utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, filiado ao PL, que faz referência a uma versão estendida do lema “Deus, Pátria e Família”. A expressão também marca o slogan utilizado por Bolsonaro desde a campanha de 2018.

"Hoje é um dia triste para o Brasil. Todos os nossos movimentos que foram feitos após as eleições, em frente aos quartéis, foram exemplo de educação, confiança e brasilidade. Lá, tinham famílias representando o Bolsonaro e de direita.Todos os movimentos foram pacíficos e ordeiros. Esse movimento de Brasília é uma vergonha para todos nós e não representam o nosso partido e o Bolsonaro. A polícia e as forças de segurança têm que fazer a sua parte. Nós não apoiamos esses movimentos. Apoiamos sim o pátria, família e liberdade. Apoiamos movimentos de bem. Esse movimento de brasília foi uma vergonha para todos nós", declarou.

Em decorrência da invasão, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou intervenção federal no Distrito Federal. A medida é valida até 31 de janeiro de 2023.

