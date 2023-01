Apoiadores de Bolsonaro se manifestam após invasões em Brasília; veja

As invasões às sedes dos Três Poderes em Brasília, na tarde deste domingo (8), repercutiram ao longo do dia em todo o país. Os ataques orquestrados por manifestantes radicais resultaram na invasão e depredação de prédios do Congresso Nacional, Superior Tribunal Federal (STF) e Palácio dos Planaltos. Nas redes sociais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também teceram comentários sobre os atos no Distrito Federal.

VEJA MAIS

Entre eles, está o senador e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, Sergio Moro, que criticou a repressão dos atos por parte do Governo Lula.

"O novo Governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados. De volta o loteamento político irrestrito de ministérios e estatais. Tudo em prol de uma misteriosa “reconstrução” sem qualquer rumo. Não é um bom começo", disse.

Horas depois, Moro criticou a depredação dos órgãos públicos. "Protestos têm que ser pacíficos. Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave", acrescentou.

O apresentador e podcaster Monark também manifestou apoio aos manifestantes. "Eu sinto simpatia pelas pessoas que estão protestando, esse nosso estado é uma ditadura nefasta e autoritária, só roubam o povo. Algo deve ser feito, mas nossa classe política se provou covarde e conivente, com isso é normal o povo se sentir sem esperanças e rebelar", disse, por meio do Twitter.

A senadora e ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Bolsonaro, Damares Alves, ressaltou o caráter democrático das manifestações, mas destacou que "invadir e depredar patrimônio público/privado jamais será a solução".