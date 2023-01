Pelo menos 170 pessoas foram presas após ataques em Brasília, diz Polícia

Pelo menos 170 pessoas foram detidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PDCF) depois dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, na tarde deste domingo (8). Segundo a instituição, todos são suspeitos de participar dos atos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. A manifestação foi orquestrada por apoiadores radicais de Jair Bolsonaro. As informações são da Agência Brasil.

Por meio do Twitter, a PCDF informou que equipes de papiloscopistas, peritos criminais e médicos legistas estão em prontidão para atender a situações de flagrante após os atos na Esplanada dos Ministérios.

Depois dos ataques, o presidente da República, Luíz Inácio Lula da Silva, decretou intervenção federal na segurança pública do DF.

VEJA MAIS