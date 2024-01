Corpo é encontrado em área de buscas por helicóptero, mas sem relação com aeronave desaparecida

As buscas pelo helicóptero que saiu da cidade de São Paulo com destino a Ilhabela e desapareceu no último domingo (31), com quatro pessoas a bordo, entraram no quarto dia nesta quinta-feira (4). Um corpo foi encontrado na quarta-feira (3), em uma represa de Natividade da Serra (SP), na região do Vale do Paraíba, um dos locais onde as buscas são realizadas, mas a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que não há indícios de que ele tenha relação com a aeronave desaparecida.

“É importante destacar que não há nenhum indício de que este episódio tenha qualquer relação com o desaparecimento do helicóptero”, informou a pasta da segurança, em nota. O corpo é de corpo de um homem ainda não identificado e foi encontrado em uma área próxima à margem da represa que passa pela rua da Balsa, no bairro Alto. Em seguida, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Taubaté para análise.

Segundo o G1 do Vale do Paraíba e Região, o cadáver está em estado avançado de decomposição. Não há marcas de violência e uma das hipóteses é de afogamento.

A vítima teria sido reconhecida por munícipes de Natividade da Serra como um morador da cidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

As buscas pelo helicóptero desaparecido continuam. O trabalho está sendo realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB) com a ajuda das polícias Civil e Militar.

As quatros pessoas que estavam na aeronave são:

Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos (o piloto);

Luciana Rodzewics, de 45 anos;

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos (filha de Luciana);

Raphael Torres, 41 anos (amigo de Luciana e Letícia).