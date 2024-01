Helicóptero chegou a fazer pouso de emergência antes de sumir: “Medo”

Dos quatro tripultantes do helicóptero, que está desaparecido desde a noite de domingo (31), véspera do Ano-Novo, no interior paulista,sabe-se, agora, que Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, que estava na aeronave enviou mensagens para o namorado dela, Henrique Stelatto, relatando o pouso de emergência.

“Medo. Pousamos no meio do mato”, escreveu Letícia, sobre o pouso de emergência feito em uma área de mata, antes de retomar o voo e sumir do radar.

O site Metrópoles teve acesso a mensagens de Letícia Sakumoto. Ela viajava acompanhada da mãe, a comerciante Luciana Marley Rodzewics Santos, 46 anos, do amigo Rafael Torres e do piloto, que ainda não teve a identidade revelada.

De onde partiu o helicóptero

A aeronave havia decolado do Campo de Marte, na capital paulista, às 13h15 de domingo e seguia para Ilhabela, litoral norte do estado. O último contato foi feito às 15h10 e o helicóptero sumiu dos radares quando sobrevoava a região da Serra do Mar, próxima de São José dos Campos.

A jovem também havia reclamado do tempo ruim, dito que o piloto decidiu voltar e mandou um vídeo do helicóptero encoberto por neblina. “Tá perigoso. Muita neblina. Estou voltando”, escreveu a jovem, para o namorado. Eles perderam o contato pouco depois.

Luciana e Letícia fariam um “bate-volta”. Elas haviam sido convidadas para um passeio por Rafael, que seria amigo do piloto. Não se tratava de uma viagem contratada.

Até a tarde desta terça-feira (2/1), não há informações sobre o paradeiros do helicóptero ou dos tripulantes. As buscas são realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB).

“Amor vou te achar hoje, eu preciso de você para continuar nossa vida… Não me deixa, você é tudo para mim. Deus não vai deixar isso acontecer com uma mulher como você! Te amo muito minha japa”, escreveu Henrique Stellato, namorado de Letícia em uma rede social.