Piloto morre após helicóptero cair em fazenda no Maranhão

Uma pessoa morreu após a queda de um helicóptero em uma fazenda localizada em Santa Luzia, cidade a 294 km de São Luís, no Maranhão. A vítima, identificada como José Rondinelle da Encarnação Rodrigues, de 43 anos, era piloto da aeronave e estava sozinho no helicóptero no momento da queda. O acidente foi registrado nesta terça-feira (2).

Natural de Miraguaí, no Rio Grande do Sul, José Rondinelle estava no local do acidente desde o último dia 22 de dezembro de 2023. A aeronave de prefixo PT-YGI, fabricada em 1998, que pertencia a própria vítima, foi modificada para realização de pulverização agrícola e estava a serviço da fazenda Agro-Maratá. No tempo em que o piloto esteve na região, ela apresentou problemas técnicos, segundo a polícia. O helicóptero passou por duas panes, sendo uma por falta de combustível e outra por perda de potência, que foi resolvida por José Rondinelle realizando a limpeza do filtro de combustível.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou que a aeronave estava com a operação negada para táxi aéreo. O Certificado de Aeronavegabilidade do helicóptero também estava suspenso e vencido desde agosto de 2020. Emitido pela ANAC, o documento comprova que a aeronave estava em condições de operar com segurança.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionado para realizar a Ação Inicial da ocorrência.