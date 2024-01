Buscas pelo helicóptero que desapareceu com 4 pessoas em SP seguem pelo terceiro dia

Seguem pelo terceiro dia seguido as buscas pelo helicóptero que desapareceu com quatro pessoas a bordo, no último domingo (31), em São Paulo. A aeronave saiu do Aeroporto do Campo de Marte, na capital paulista, e seguia para Ilhabela (SP), mas sumiu dos radares ao sobrevoar a região da Serra do Mar, na altura de São José dos Campos.

VEJA MAIS

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que completou mais de 15 horas de voo desde que foi acionada para as buscas pelo helicóptero e seus ocupantes. O trabalho também conta com a ajuda da polícias Militar e Civil de São Paulo, mas até o momento, nenhum vestígio da aeronave foi localizado.

Quem estava no helicóptero

Piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos: um dos sócios da CBA Investimentos, que compartilha da propriedade do helicóptero desaparecido com outra empresa, a RGI Locações. Cassiano já recebeu mais de 17 autos de infração, chegou a ter a licença cassada, mas continuou atuando irregularmente, segundo o Ministério Público Federal (MPF). O órgão chegou a recomendar, em 2022, o fim da prestação de serviço das empresas CBA Investimentos e RGI Locações por suposta atividade clandestina.

um dos sócios da CBA Investimentos, que compartilha da propriedade do helicóptero desaparecido com outra empresa, a RGI Locações. Cassiano já recebeu mais de 17 autos de infração, chegou a ter a licença cassada, mas continuou atuando irregularmente, segundo o Ministério Público Federal (MPF). O órgão chegou a recomendar, em 2022, o fim da prestação de serviço das empresas CBA Investimentos e RGI Locações por suposta atividade clandestina. Raphael Torres: um dos passageiros e amigo do piloto. Ele teria convidado as outras duas passageiras, que são mãe e filha, para um “bate-volta” em Ilhabela.

um dos passageiros e amigo do piloto. Ele teria convidado as outras duas passageiras, que são mãe e filha, para um “bate-volta” em Ilhabela. Letícia Sakumoto, de 20 anos: especialista em aplicação de unhas de gel, trabalha em um salão de beleza.

especialista em aplicação de unhas de gel, trabalha em um salão de beleza. Luciana Rodzewics, de 45 anos: mãe de Letícia. É comerciante e atua no ramo de moda feminina