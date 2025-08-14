Câmeras registram idoso abandonado pelo irmão em São Luís; caso é investigado

Um idoso de 77 anos foi abandonado na calçada de um comércio no Mercado Central de São Luís (MA) pelo próprio irmão na manhã de sexta-feira (8). O caso foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela Delegacia do Idoso.

As imagens mostram o momento em que uma caminhonete para no local. O motorista e um passageiro, que estava na carroceria, descem do veículo. Em seguida, o passageiro retira o idoso do banco dianteiro, o carrega no colo e o deixa na calçada. Logo depois, os dois retornam para o veículo e vão embora. Outra câmera registrou que, em outro momento, os mesmos homens transportavam uma idosa na carroceria do carro.

Segundo a Polícia Civil, o idoso, identificado como Romão Duarte, havia passado recentemente por uma cirurgia e apresentava confusão mental e debilidade física. De acordo com o delegado Marcos Wallace Pereira, superintendente de Polícia Civil de São Luís, a situação teria ocorrido após um “desentendimento familiar”, sem mais detalhes informados.

A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (Semcas) informou, por meio de nota, que o coordenador do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) foi até o local e prestou atendimento. O idoso foi encaminhado para o Centro de Atenção Integral ao Idoso (CAISI), unidade de acolhimento institucional da Semcas, onde permanece sob cuidados.