Idoso de 74 anos é espancado até a morte por sobrinho em Santarém

Osmar Nogueira, de 74 anos, foi espancado até a morte na noite de quinta-feira (7), no bairro Aparecida, em Santarém, oeste do Pará. O principal suspeito do crime é o sobrinho da vítima, que estava morando na casa do idoso. Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram as agressões.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Santarém".

O crime aconteceu poucos minutos após o idoso chegar em sua casa acompanhado por dois sobrinhos. Um deles foi apontado pelas autoridades policiais como o autor das agressões. Pelas imagens do circuito, é possível ver Osmar e o sobrinho discutindo. Momentos depois, o suspeito começa a agredir o tio. O idoso cai na calçada e passa a receber socos e chutes por mais de 20 minutos. Em determinado momento, o idoso tenta se levantar, mas é imobilizado. As agressões continuam e só param quando Osmar para de se movimentar.

Testemunhas teriam relatado que tio e sobrinho passaram o dia consumindo bebidas alcoólicas. Ao chegar em casa, se desentenderam, iniciaram uma discussão e a vítima foi agredida até a morte. Moradores da área ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas constataram que o idoso já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito. Ao ser abordado, o suspeito teria confessado a autoria do crime. Ele foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Santarém. O suspeito deve ser autuado por homicídio qualificado.