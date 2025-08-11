Idoso perde controle da motocicleta, cai dentro de igarapé e morre em Irituia

Rudival de Oliveira, de 65 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado no domingo (10/8), em Irituia, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que ele perdeu o controle da motocicleta que conduzia e caiu para dentro de um igarapé, resultando na morte do motociclista.

A PM soube do caso por volta das 10h30. Os militares, ao chegarem ao local, encontraram o corpo do idoso e também a moto que ele conduzia, uma Yamaha Factor 125 Vermelha. Ainda conforme a Polícia Militar, outros residentes relataram ter visto Rudival em uma festa na vila do Lago por volta das 4h. A suspeita é de que o sinistro ocorreu quando ele retornava da festividade para Irituia.

A PM isolou o local até a remoção do corpo. A Polícia Civil também foi comunicada sobre o ocorrido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.





