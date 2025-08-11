Motorista morre após caminhão carregado de calcário descer barranco em São Geraldo do Araguaia

Um motorista identificado como Josivan Rodrigues da Silva morreu em um acidente na zona rural de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de domingo (10), em uma mina de calcário localizada na zona rural do município. Segundo as informações iniciais, o caminhão em que a vítima estava teria despencado de um barranco.

Conforme o Portal Correio de Carajás, o boletim de ocorrência do caso aponta que Josivan conduzia um caminhão Volvo/VM basculante quando perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira. A vítima não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil foi acionada por outros trabalhadores por volta das 16 horas. As primeiras informações colhidas pela equipe são que Josivan havia acabado de carregar o caminhão com calcário e, ao tentar deixar a pedreira, desceu o barranco que dá acesso à área de mineração.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia do local do acidente e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde seria feita a necropsia. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.