‘Cadeira Vazia’: campanha faz mobilização de combate à violência contra mulher nas universidades

Com o intuito de promover a reflexão acerca dos casos de feminicídio no Brasil, a campanha nacional “Cadeira Vazia” vem chamando a atenção nas salas de aula e nas redes sociais.

A "cadeira vazia" simboliza as diversas vidas de mulheres que foram perdidas com a violência de gênero. A proposta do projeto é simples, mas bastante significativa, trata-se de deixar uma cadeira vazia nas salas de aula para representar as mulheres que poderiam estar naquele local, contribuindo com suas ideias e sonhos na faculdade. Além desse significado, a “cadeira vazia” remete ainda à lembrança de parte da população feminina que sofreu com agressões verbais, físicas e psicológicas na vida.

Além de homenagear as vítimas e valorizar a importância da luta contra o feminicídio, o projeto é um convite para que alunos, professores e colaboradores possam refletir sobre a gravidade da violência de gênero no país. Com a valorização da causa, o símbolo reforça ainda a necessidade de se fazer mais políticas públicas e ações concretas para o enfrentamento do problema atual.

VEJA MAIS

O combate ao feminicídio no Enem

A campanha “cadeira vazia” também foi realizada nos dias de prova do Enem, inclusive em uma instituição em Belém. Ao entrarem nas salas, os candidatos se depararam com cadeiras pintadas em razão da conscientização dos casos de feminicídio no estado.

Denuncie!

A Central Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de Brasília, e o número é gratuito. Qualquer pessoa pode ligar para denunciar ou buscar informações sobre todos os tipos de violência. O objetivo é atender de forma humanizada, acolhedora e sem julgar.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)