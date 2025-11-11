Capa Jornal Amazônia
Técnica viraliza com forma de tratar pessoas tóxicas; aprenda a lidar com quem você não gosta

Estratégia propõe adotar um comportamento neutro e imutável para reduzir conflitos e preservar a saúde emocional

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (yanalya / Freepik)

A técnica gray rocking (“rocha cinzenta”, em tradução livre) é uma estratégia comportamental que surgiu em fóruns de saúde mental em 2010 com o objetivo de reduzir conflitos e proteger o esgotamento emocional de pessoas em convivência com indivíduos difíceis ou tóxicos. O conceito ganhou popularidade por propor uma postura neutra e imutável, que desestimula as provocações de quem busca alimentar discussões contínuas, sendo frequentemente aplicada em grupos familiares, no trabalho ou em relacionamentos amorosos. Foi a partir desse cansaço mental que o termo se consolidou, tornando-se mais do que uma simples técnica de autoajuda.

Em grupos familiares, de amigos, no trabalho ou em relacionamentos amorosos, é comum o clima de tensão com comentários passivo-agressivos, críticas veladas e discussões contínuas. Esse ambiente pode gerar esgotamento emocional, levando a interpretações equivocadas e aumento da irritabilidade.

O conceito de gray rocking surgiu entre pessoas que buscavam lidar com relações desgastantes. O princípio do método é simples: quanto menos reação emocional, menor o poder de quem busca provocar. A ideia é adotar a postura de uma “pedra cinzenta” — opaca, equilibrada e difícil de abalar.

Entenda a origem e como aplicar a técnica

O gray rocking se tornou conhecido por quem desejava continuar convivendo com pessoas difíceis sem precisar cortar totalmente o contato. De acordo com o portal Medical News Today, o comportamento deve ser imutável e sem dar “combustível emocional” ao outro.

Segundo especialistas, a técnica parte de três atitudes básicas:

  • Não oferecer reações emocionais a quem busca provocar;
  • Evitar entrar em disputas verbais e optar pelo silêncio ou por respostas curtas;
  • Manter-se neutro e impassível, transmitindo tranquilidade.

Respostas simples como “sim”, “não” ou “não sei”, ditas com calma, podem ser mais eficazes do que longos argumentos. Quando alguém busca uma briga e não encontra reação, a discussão tende a perder força. Na visão da psicologia comportamental, o método funciona porque interrompe o “reforço” que alimenta atitudes manipuladoras.

Os efeitos da neutralidade no cérebro

Embora não seja uma terapia formal, o gray rocking está relacionado a mecanismos neurológicos conhecidos. Diante de provocações ou críticas, o cérebro ativa a amígdala, responsável por processar ameaças. Ao manter a calma, o circuito de alerta é interrompido e há redução na liberação de cortisol, o hormônio do estresse.

Um artigo da Healthline aponta que demonstrar tédio e neutralidade pode inibir a manipulação e preservar energia mental para momentos mais importantes.

A técnica é vista como uma forma de:

  • Regulação emocional;
  • Proteção contra vínculos tóxicos e ambientes hostis.

Cuidados, limitações e riscos do método

Apesar dos benefícios, o método exige atenção. Especialistas alertam que reprimir emoções por muito tempo pode gerar desconexão afetiva e desgaste interno. Por isso, recomenda-se que seja usado temporariamente, junto a práticas de autocuidado e acompanhamento psicológico.

Quando usar (e quando evitar) a estratégia

O gray rocking costuma funcionar em situações em que o vínculo não pode ser rompido, como:

  • Convivência com colegas de trabalho conflituosos;
  • Relacionamento com familiares difíceis;
  • Interação com ex-parceiros com quem ainda há responsabilidades.

Nesses casos, manter-se neutro ajuda a reduzir atritos. No entanto, se houver ameaças ou violência, o método é ineficaz. A terapeuta britânica Sarah Davies, autora de Never Again: Moving on from Narcissistic Abuse, alerta que uma postura impassível pode ser interpretada como provocação e agravar o conflito.

Não deve ser um estilo de vida permanente

  • O uso prolongado da técnica pode gerar desconexão emocional e isolamento;
  • É uma estratégia de curto prazo, para proteger-se até estabelecer limites ou se afastar;
  • Ser uma “rocha cinzenta” não significa ser indiferente, mas escolher quando expressar emoções.

De acordo com o Medical News Today, embora o método possa ser eficaz, ele não substitui a necessidade de impor limites reais nem de se afastar de situações abusivas.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

