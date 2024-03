Avião com detidos por mandar matar Marielle e Anderson chega a Brasília

Os suspeitos de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, juntamente com o delegado Rivaldo Barbosa, suspeito de obstruir as investigações, chegaram a Brasília (DF). O transporte foi realizado após mandados de prisão preventiva expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O avião partiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, às 14h30, e aterrissou no hangar da Polícia Federal, no Aeroporto de Brasília (DF), às 15h53.

O deputado federal João Chiquinho Brazão foi preso durante investigações da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes (EVARISTO SA / AFP)

Antes da viagem, os suspeitos foram interrogados pela Polícia Federal do Rio de Janeiro durante a manhã. Agora, eles serão encarcerados na penitenciária federal de Brasília, classificada como de segurança máxima.

O delegado Rivaldo Barbosa é suspeito de obstruir as investigações do crime (TON MOLINA / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO)

VEJA MAIS