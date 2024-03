Viúva de Marielle Franco se surpreende com prisão do ex-chefe da Polícia Civil: 'Chocante'

A vereadora Monica Benicio (Psol), viúva de Marielle Franco, expressou neste domingo (24) surpresa ao descobrir que Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, é suspeito de obstruir as investigações sobre o assassinato da esposa dela.

Barbosa foi detido na manhã deste domingo juntamente com os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle. Os três foram alvo de uma operação conjunta da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República e do Ministério Público Federal.

"Enquanto o nome da família Brazão já nos causa menos surpresa, a implicação de Rivaldo Barbosa foi realmente chocante, especialmente considerando que ele foi a primeira autoridade a nos receber no dia seguinte ao ocorrido, prometendo que a Polícia Civil dedicaria todos os esforços para solucionar o caso", afirmou.

Viúva afirma que Barbosa a consolou

Monica Benicio ainda acrescentou: "Descobrir hoje que o mesmo homem que nos confortou, expressou solidariedade e sorriu está envolvido nesse ato é para nós um sinal de que a Polícia Civil não apenas falhou em sua diligência. Não foi apenas uma falha que nos deixou seis anos em luto, mas também uma cumplicidade ao longo de todo esse tempo de falta de esclarecimento do caso. A Polícia Civil não apenas errou, mas foi também conivente com esse processo".

Após sair da Superintendência da Polícia Federal do Rio, onde foram realizadas as prisões, Benicio enfatizou que as detenções "não representam o fim".

"Estas prisões não marcam o fim deste caso, mas sim o começo de uma nova batalha. Queremos que todos aqueles que contribuíram, de alguma forma, sejam responsabilizados", afirmou Benicio ao deixar a sede da Polícia Federal no Rio.

"Espero que todos os envolvidos sejam responsabilizados com todo o rigor da lei. Não apenas porque nossas famílias merecem, mas também porque a democracia exige isso", completou a viúva de Marielle.