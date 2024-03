PF prende três suspeitos de mandar matar Marielle Franco no RJ

A Polícia Federal prendeu, neste domingo (24), três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, crime ocorrido em março de 2018. Foram presos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio.

Também foram expedidos mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio e no Tribunal de Contas do Estado. Trata-se de uma operação conjunta da Procuradoria Geral da República, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal.

Os investigadores ainda trabalham para definir a motivação do crime. Do que foi apurado até o momento, o motivo tem a ver com expansão territorial de milícia no Rio, informou, ainda, o G1. Ao aceitar o acordo de colaboração com a PF, Ronnie Lessa apontou quem eram os mandantes e também indicou a motivação do crime.

Os investigadores decidiram fazer a operação no início deste domingo surpreender os suspeitos. Informações da inteligência da polícia indicava que eles já estavam em alerta nos últimos dias, após do STF homologar a delação premiada de Ronnie Lessa.