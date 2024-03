PF deve fazer novas ações para indiciar mandantes do assassinato de Marielle, diz jornal

A Polícia Federal deve realizar novas ações para encontrar provas que ajudem a responsabilizar o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com as informações veiculadas pela CNN, fontes relataram que as ações devem acontecer nos próximos dias, antes da conclusão do inquérito que irá apontar o responsável pela ordem do homicídio.

Além da responsabilização, a PF deve coletar elementos que comprovem a motivação para o assassinato, que até hoje não foi revelada. Entre as possíveis ações estão: mandados de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva, recolhimento de passaportes, quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, monitoração eletrônica e suspensão do exercício das funções no caso do serviço público.

Segundo as fontes apontadas pela CNN, um novo pedido com medidas precisaria ser feito pelo próprio Ministério Público, neste caso a Procuradoria Geral da República, ou pela Polícia Federal. A autorização teria que vir do relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes.

Em delação premiada, homologada pelo STF, o ex-policial militar Ronnie Lessa, apontado como responsável pelos disparos, revelou o nome dos mandantes e as circunstâncias para o assassinato de Marielle e de Anderson. Diligências ainda estão em curso para fechar de vez a investigação e atribuir criminalmente responsabilidades sobre o mando da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes.