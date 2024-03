Lewandowski diz em pronunciamento que delação premiada de Ronnie Lessa está homologada

Em pronunciamento na noite desta terça-feira (19), o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou que o ministro do STF Alexandre de Moraes homologou a delação premiada do acusado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018.

Ministro da Justiça afirma que em breve caso será solucionado. Com a delação, Lessa deve colaborar com as investigações para esclarecer quem mandou matar Marielle e a motivação.

Lessa, que é ex-policial militar, está preso e é réu acusado de executar a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Além dele, estão presos Élcio de Queiroz (motorista do carro usado no atentado), Maxwell Simões, que ajudou a sumir com as armas, e Edilson Barbosa, que desmanchou o carro usado no atentado.

Assista ao vídeo do pronunciamento:

