Advogados de Ronnie Lessa abandonam o caso após acordo de delação

A defesa do ex-policial militar Ronnie Lessa, apontado como responsável pelos disparos contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, abandonou o caso após o Supremo Tribunal Federal (STF) fechar um acordo de delação premiada.

“Por ideologia jurídica, nosso escritório não atua para delatores. Não atuar para delatores é uma questão principiológica, pré-caso, e nada tem a ver com qualquer interesse na solução ou não de determinado crime”, dizem os advogados em nota.

O documento é assinado por Bruno Castro e Fernando Santana, que atuam no Rio de Janeiro. Os advogados afirmam na nota que deixaram claro para Ronnie Lessa desde o primeiro contato que tiveram que o ex-policial militar não poderia contar com o escritório caso tivesse interesse em fechar um acordo com a Justiça.

“Talvez, não por outro motivo que nós não fomos chamados por ele para participar do processo de delação firmado. Nesse cenário, apresentaremos renúncia ao mandato em todos os doze processos que atuamos para ele, ou seja, a partir de hoje não somos mais advogados de Ronnie Lessa”, dizem os advogados.

O anúncio da validação foi feito de maneira inédita pelo ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, na terça-feira (19).

Em delação premiada, homologada pelo STF, o ex-policial militar Ronnie Lessa revelou o nome dos mandantes e as circunstâncias para o assassinato de Marielle e de Anderson. Diligências ainda estão em curso para fechar de vez a investigação e atribuir criminalmente responsabilidades sobre o mando da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes.