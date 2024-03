Confira 5 fatos chocantes sobre o caso Marielle descobertos após prisão de acusados de envolvimento

Os irmãos Domingos Inácio Brazão e João Francisco Inácio Brazão, juntamente com o delegado Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia Civil do RJ, foram detidos este domingo (24) como os supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco. O desfecho surpreendeu a muitos, inclusive a própria família de Marielle, que chegou a receber a visita de Rivaldo, onde na ocasião o delegado consolou a família e prometeu solução do caso por uma “questão de honra”.

Relembramos cinco fatos sobre o caso Marielle Franco, descobertos após prisão dos acusados de envolvimento. Após delação e prisão de acusados de envolvimento, situações bizarras se tornaram de conhecimento público. Confira:

Legenda (Wilson Júnior/Estadão Conteúdo)

1. A primeira pessoa para quem Marcelo Freixo ligou, ao saber do assassinato de Marielle, foi Rivaldo Barbosa, à época Chefe da Polícia Civil. Neste domingo (24), Rivaldo foi preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avançassem. Freixo era amigo íntimo de Marielle.

2. O delegado Rivaldo Barbosa foi nomeado chefe da Polícia Civil um dia antes do atentado que matou a vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes.

3. Depois do crime, o delegado recebeu e solidarizou-se com as famílias e amigos das vítimas e prometeu à mãe de Marielle que a solução do caso seria “questão de honra”.

“Ele falou que era questão de honra elucidar esse caso”, disse Marinete da Silva, mãe de Marielle, em entrevista à Globonews neste domingo. “A maior surpresa nisso tudo foi o nome do Rivaldo. Minha filha confiava nele, no trabalho dele.”

4. As primeiras informações policiais sobre a prisão do delegado Rivaldo Barbosa indicam que ele atuou para proteger os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio. Ambos são apontados como chefes de milícias no Rio de Janeiro e como mandantes do crime.

5. Em uma de suas últimas postagens no Facebook, a vereadora do PSol Marielle Franco denunciava o assassinato de dois jovens na comunidade do Acari, zona norte carioca, possivelmente com a participação de policiais. A ativista de Direitos Humanos fazia constantes denúncias contra a atuação do 41º Batalhão da PM do Rio de Janeiro, conhecido como ‘Batalhão da Morte’.

“O 41° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro está aterrorizando e violentando moradores de Acari”. Não foi a primeira denúncia de Marielle contra a unidade, que está envolvida em diversas operações violentas, com morte de suspeitos e inocentes em comunidades carentes da capital fluminense.