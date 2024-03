Lewandowski: Investigações sobre mortes de Marielle e Anderson estão encerradas; vídeo

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, declarou neste domingo (24) que as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes estavam encerradas. Ele afirmou em uma coletiva de imprensa na sede do Ministério da Justiça que os executores do crime estavam bem identificados.

A Polícia Federal realizou a prisão preventiva de três suspeitos de envolvimento nos homicídios nesta manhã. Os suspeitos serão levados para Brasília (DF) em um avião da Polícia Federal e conduzidos à penitenciária federal.

A operação foca no deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ) e no conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, que são suspeitos de serem os mandantes do crime, além do delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que teria atuado para protegê-los. Todos os três negam as acusações. Os investigadores alegam que havia um potencial risco de fuga e que era necessário surpreender os envolvidos no caso.