Caso Marielle: Ministro do STF retira sigilo da decisão sobre supostos mandantes do crime

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a retirada do sigilo da decisão que levou à prisão dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Moraes determinou a queda do sigilo para três documentos. Um deles é a decisão da prisão, o outro é o parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) e também o relatório final da Polícia Federal. "Eles serão disponibilizados pelo STF após serem digitalizados", informou a nota do Supremo.

A Polícia Federal prendeu, neste domingo (24), os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, além de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ. Os irmãos são suspeitos de serem os mandantes do crime e Rivaldo por obstruir as investigações.

Eles passaram por audiência de custódia neste domingo e as prisões foram mantidas, segundo o STF. Os suspeitos serão agora transferidos para presídio federal, no Distrito Federal.