'Aquele rapaz': Lula volta a comentar críticas de primeiro-ministro alemão a Belém

Durante um evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar as declarações do primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, que comparou o Brasil de forma depreciativa à Alemanha em um discurso no dia 13 de novembro.

Na ocasião, Merz afirmou que seu país era “um dos mais bonitos do mundo” e disse que jornalistas que o acompanhavam ficaram “contentes por termos retornado à Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos”, em referência a Belém, sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

“Pisou no Brasil, mas a cabeça não saiu de Berlim”, diz Lula

Durante a fala, Lula citou Merz como “aquele rapaz da Alemanha que falou mal de Belém” e criticou a postura do primeiro-ministro. Segundo o presidente, Merz “pisou no Brasil, mas a cabeça não saiu de Berlim”.

Lula ainda deixou um recado direto: “Quando você voltar pro Brasil, rapaz, fique no Brasil e pense no Brasil. Vai ver que o lugar é muito bom.”

Presidente defende respeito cultural durante viagens

Lula também afirmou que viajar exige respeito ao país visitado e citou sua própria experiência em viagens internacionais. Ele destacou que, quando vai à Alemanha, procura aproveitar a culinária local.

“Faça como eu. Quando eu viajo para Berlim, eu não quero ficar querendo comer feijoada, maniçoba, acarajé… Não! Eu fico querendo comer joelho de porco, aquela linguicinha frita na carroça, salsicha, chucrutes”, afirmou.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)