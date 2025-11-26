Capa Jornal Amazônia
Cantor sertanejo morre aos 50 anos após briga de trânsito

Testemunhas do crime relataram que o autor fugiu após o crime e segue sendo procurado

Gabrielle Borges
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram mobilizadas e seguem em busca do suspeito e nas investigações. (Reprodução/Instagram/ @ewertonzanata)

O cantor sertanejo paranaense Ewerton Zanatta, de 50 anos, morreu logo após ser baleado durante uma briga de trânsito, na PR-483, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Ewerton era bastante conhecido na cena local, e o crime ocorreu na segunda-feira (24/11).

A motivação do assassinato foi uma briga de trânsito que teria começado por causa de uma ultrapassagem, o que resultou em uma discussão entre os envolvidos. De acordo com a Polícia Civil da região, o músico foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Testemunhas do crime relataram que o autor dos disparos fugiu logo após o ataque, seguindo em direção ao município de Realeza. Ewerton chegou a receber atendimento médico ainda na rodovia e foi encaminhado ao Hospital Regional do Sudoeste, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram mobilizadas e seguem em busca do suspeito e nas investigações.

Quem era Ewerton Zanatta?

Ewerton Zanatta era morador de Marmeleiro, na região sudoeste do Paraná. Ele era um dos músicos mais conhecidos da localidade e fazia shows de sertanejo universitário em diversas cidades do estado. Ele tinha quase 40 mil seguidores nas redes sociais e compartilhava a rotina na carreira.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

