Brasil

Brasil

Homem morre após cair de escada em shopping

A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que o caso foi levado para o 78°DP (Jardins)

Estadão Conteúdo

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira, 9, depois de cair de uma escada entre andares do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 52 anos e teria se acidentado após "queda de escada (de) 10 metros". Detalhes sobre as causas da queda não foram informadas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a morte foi confirmada no local pelo SAMU. A ocorrência será apresentada à Polícia Civil.

Em nota, o Cidade São Paulo lamentou o ocorrido e diz se solidarizar com a família. O empreendimento afirma ainda que acionou o socorro, isolou a área e que colabora com as autoridades.

"Queda de pessoa de um nível a outro na Avenida Paulista, 1230 - Bela Vista. 02 vtrs (viaturas) empenhadas. masc. (masculino) 52a (anos) queda de escada 10 metros altura dentro do Shopping Cidade São Paulo, constatado óbito no local pelo médico do SAMU", informou a corporação via nota publicada no X.

A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que o caso foi levado para o 78°DP (Jardins).

Com a exceção do local do acidente, que foi isolado, as demais áreas do shopping continuam em funcionamento, segundo o shopping. "De forma responsável, seguindo os protocolos de segurança".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

