O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Cantor sertanejo é executado a tiros por criminosos disfarçados de PMs

Doze cápsulas de pistola foram encontradas no local; artista de 47 anos estava em prisão domiciliar e tinha histórico criminal

O Liberal

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi executado a tiros dentro de sua residência em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil confirmou a morte neste domingo (20) e informou que 12 cápsulas de pistola foram localizadas na cena do crime.

Ramirez cumpria prisão domiciliar e respondia a processos por estupro, tráfico de drogas e tráfico de armas. A polícia apura também a possível ligação do imóvel com o tráfico de entorpecentes.

A PC-MS (Polícia Civil do Mato Grosso do Sul) instaurou inquérito para apurar o caso como homicídio qualificado. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores nem sobre a motivação do crime.

Apesar do histórico criminal, Ramirez se apresentava nas redes sociais como cantor e compositor sertanejo, reunindo mais de 6 mil seguidores. Os perfis do artista, no entanto, encontram-se atualmente fora do ar.

Brasil
