Vigilância sanitária interdita fábrica de doces que apresentava fezes de rato

Estabelecimento já havia sido interditado pelo órgão de fiscalização há cerca de um ano e meio

Gabrielle Borges
fonte

O dono foi preso pela prática de crimes contra a saúde pública e relações de consumo. (Divulgação/Polícia Civil)

A Vigilância Sanitária interditou uma fábrica de doces em Campinas, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (25/11), após constatar a presença de fezes de rato em diversos pontos do estabelecimento. A fiscalização revelou condições extremamente precárias de higiene e armazenamento impróprio dos produtos, colocando em risco a saúde dos consumidores.

Durante a inspeção, os fiscais encontraram fezes de roedores espalhadas por diversos setores da fábrica, inclusive perto de ingredientes e materiais utilizados na produção dos doces derivados de amendoim, como pé de moleque e paçoca.

Além disso, o ambiente estava contaminado por sujeira, acúmulo de resíduos e a ausência de cuidados adequados com o armazenamento dos alimentos. Segundo as autoridades, o local não possuía condições mínimas de higiene, o que levou à decisão de interdição imediata da fábrica.

O proprietário da fábrica foi localizado e afirmou que comercializava entre duas e quatro mil unidades de doce semanalmente, o que equivaleria a aproximadamente três toneladas. A mercadoria era distribuída para supermercados, atacados, bares e até mesmo ambientes escolares da Região Metropolitana de Campinas. A fábrica já havia sido interditada pela Vigilância Sanitária há cerca de um ano e meio.

O dono foi preso pela prática de crimes contra a saúde pública e relações de consumo. As investigações seguem com o objetivo de identificar os compradores dos doces clandestinos, assim como o destino dos produtos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Brasil

fábrica clandestina

vigilancia sanitaria

fábrica de doces clandestinas
