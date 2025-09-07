Fábrica clandestina usava betoneira na produção de remédio para emagrecer

Uma ação da Polícia Civil de Goiás, com apoio de Minas Gerais, resultou na prisão de 29 pessoas e no fechamento de quatro fábricas ilegais que fabricavam medicamentos para emagrecimento. A operação, batizada de Panaceia, ocorreu em 5 de setembro e fez cumprir 51 mandados de busca e apreensão, incluindo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A investigação revelou que os suspeitos utilizavam uma betoneira — equipamento típico da construção civil — para misturar os ingredientes dos medicamentos ilegais. Os testes laboratoriais apontaram a presença de substâncias como sulbutramina, fluoxetina, cafeína e metformina nas fórmulas apreendidas.

Esquema maquiado e crime organizado

O grupo funcionava como uma associação criminosa organizada, com adulteração de produtos medicinais e distribuição interestadual. Foram detectadas ainda movimentações financeiras suspeitas, aquisição de bens incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos e uso de múltiplas contas bancárias.

A operação também apreendeu 64 veículos e 63 imóveis pertencentes aos investigados. Agora, eles responderão por falsificação de medicamentos e formação de organização criminosa.