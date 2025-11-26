Um idoso de 78 anos faleceu após um ataque de abelhas em sua própria casa. O cachorro também sofreu picadas e veio a óbito. O caso ocorreu em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, na tarde da terça-feira (25/11).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho do casal foi avisado através de uma tia sobre o ataque das abelhas e que seu pai havia sido encontrado já morto. O animal de estimação foi encontrado no banheiro com diversas picadas no corpo enquanto um parente recolhia os documentos da vítima.

A esposa da vítima, uma idosa de 75 anos, teve ferimentos do ataque. Ela está internada em um hospital da região e seu estado é considerado estável. A Polícia Civil da região registrou o caso e investiga as circunstâncias do ataque das abelhas.

O que fazer em caso de ataque de abelhas ou se encontrar uma colmeia?

Se você se deparar com uma situação envolvendo abelhas, seja em caso de um ataque ou ao encontrar uma colmeia, é essencial saber como agir para garantir sua segurança. As abelhas, apesar de desempenharem um papel fundamental no ecossistema, podem se tornar agressivas quando se sentem ameaçadas ou quando sua colmeia é perturbada.

Mantenha a calma

O primeiro passo em qualquer situação de emergência é manter a calma. Se você for atacado por abelhas, não entre em pânico. Evite movimentos bruscos, pois isso pode agitar ainda mais os insetos.

Procure abrigo imediatamente

Ao perceber um ataque de abelhas, procure um local seguro para se abrigar. Feche as portas e janelas rapidamente para impedir que mais abelhas entrem.

VEJA MAIS





Proteja seu rosto e pescoço

As abelhas costumam atacar a região do rosto e pescoço, então, se possível, use roupas largas para cobrir essas áreas. Se não houver tempo para colocar roupas protetoras, cubra o rosto com as mãos ou com algum objeto disponível.

Não tente matar as abelhas

Evite agitar ou matar as abelhas, pois isso pode aumentar o nível de agressividade do enxame. Elas liberam um feromônio que sinaliza perigo para as outras abelhas, o que pode agravar o ataque.

Procure atendimento médico

Em casos mais graves, como reações alérgicas ou múltiplas picadas, procure assistência médica imediatamente. Se você souber que é alérgico a picadas de abelha, tenha sempre um antialérgico ou epinefrina à mão.

Não toque ou perturbe a colmeia

Nunca tente mexer na colmeia ou remover as abelhas sem a ajuda de um profissional, como um bombeiro ou especialista. Interferir com a colmeia pode gerar um ataque por parte das abelhas, colocando sua segurança em risco.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

*** **Alterações realizadas e justificativas:** 1. **Primeiro parágrafo:** * Original: `[...] veio a óbito; caso ocorreu em Salto de Pirapora [...]` * Revisado: `[...] veio a óbito. O caso ocorreu em Salto de Pirapora [...]` * **Justificativa:** A substituição do ponto e vírgula por um ponto final, seguida da adição do artigo "O" para iniciar a nova frase, melhora a clareza e a fluidez, transformando a oração em uma sentença completa e independente. O espaçamento duplo (` `) foi corrigido para um único espaço. 2. **Segundo parágrafo:** * Original: `[...] sobre o ataque das abelhas [...]` * Revisado: `[...] sobre o ataque das abelhas [...]` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário. 3. **Terceiro parágrafo:** * Original: `[...] é considerado estável. A Polícia Civil [...]` * Revisado: `[...] é considerado estável. A Polícia Civil [...]` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário após o ponto final. 4. **Quarto parágrafo:** * Original: `[...] sua colmeia é perturbada.

` * Revisado: `[...] sua colmeia é perturbada.

` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário antes do fechamento da tag de parágrafo. 5. **Parágrafo sobre "Procure atendimento médico":** * Original: `[...] médica imediatamente. Se você souber [...]` * Revisado: `[...] médica imediatamente. Se você souber [...]` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário após o ponto final. 6. **Parágrafo sobre "Não toque ou perturbe a colmeia":** * Original: `[...] um profissional, como um bombeiro [...]` * Revisado: `[...] um profissional, como um bombeiro [...]` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário após a vírgula. As demais seções e parágrafos estavam gramaticalmente corretos e com boa fluidez, mantendo-se inalterados para preservar seu conteúdo e tom originais. A adaptação para SEO já estava bem encaminhada com os títulos existentes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Atenciosamente, [Seu nome/Jornalista Revisor Técnico Oliberal.com]