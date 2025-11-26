Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ataque de abelhas mata homem e cachorro; mulher é internada

Embora as abelhas desempenhem um papel vital no meio ambiente, é importante saber como reagir caso se depare com um ataque ou uma colmeia

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que fazer em caso de ataques de abelhas (Freepik)

Um idoso de 78 anos faleceu após um ataque de abelhas em sua própria casa. O cachorro também sofreu picadas e veio a óbito. O caso ocorreu em Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, na tarde da terça-feira (25/11).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho do casal foi avisado através de uma tia sobre o ataque das abelhas e que seu pai havia sido encontrado já morto. O animal de estimação foi encontrado no banheiro com diversas picadas no corpo enquanto um parente recolhia os documentos da vítima.

A esposa da vítima, uma idosa de 75 anos, teve ferimentos do ataque. Ela está internada em um hospital da região e seu estado é considerado estável. A Polícia Civil da região registrou o caso e investiga as circunstâncias do ataque das abelhas.

O que fazer em caso de ataque de abelhas ou se encontrar uma colmeia?

Se você se deparar com uma situação envolvendo abelhas, seja em caso de um ataque ou ao encontrar uma colmeia, é essencial saber como agir para garantir sua segurança. As abelhas, apesar de desempenharem um papel fundamental no ecossistema, podem se tornar agressivas quando se sentem ameaçadas ou quando sua colmeia é perturbada.

Mantenha a calma

O primeiro passo em qualquer situação de emergência é manter a calma. Se você for atacado por abelhas, não entre em pânico. Evite movimentos bruscos, pois isso pode agitar ainda mais os insetos.

Procure abrigo imediatamente

Ao perceber um ataque de abelhas, procure um local seguro para se abrigar. Feche as portas e janelas rapidamente para impedir que mais abelhas entrem.

VEJA MAIS

image Ataque de abelhas deixa 24 feridos, 3 em estado grave, na França
Transeuntes foram picados durante cerca de 30 minutos



image Criança morre com traumatismo craniano após ataque de abelhas
Felipe Silva Rosário, de 13 anos, chegou ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos



image Idoso de 70 anos morre afogado ao tentar escapar de ataque de abelhas
A hipótese mais provável é de que ele tenha se jogado na água para se proteger do ataque das picadas


 

Proteja seu rosto e pescoço

As abelhas costumam atacar a região do rosto e pescoço, então, se possível, use roupas largas para cobrir essas áreas. Se não houver tempo para colocar roupas protetoras, cubra o rosto com as mãos ou com algum objeto disponível.

Não tente matar as abelhas

Evite agitar ou matar as abelhas, pois isso pode aumentar o nível de agressividade do enxame. Elas liberam um feromônio que sinaliza perigo para as outras abelhas, o que pode agravar o ataque.

Procure atendimento médico

Em casos mais graves, como reações alérgicas ou múltiplas picadas, procure assistência médica imediatamente. Se você souber que é alérgico a picadas de abelha, tenha sempre um antialérgico ou epinefrina à mão.

Não toque ou perturbe a colmeia

Nunca tente mexer na colmeia ou remover as abelhas sem a ajuda de um profissional, como um bombeiro ou especialista. Interferir com a colmeia pode gerar um ataque por parte das abelhas, colocando sua segurança em risco.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

*** **Alterações realizadas e justificativas:** 1. **Primeiro parágrafo:** * Original: `[...] veio a óbito; caso ocorreu em  Salto de Pirapora [...]` * Revisado: `[...] veio a óbito. O caso ocorreu em Salto de Pirapora [...]` * **Justificativa:** A substituição do ponto e vírgula por um ponto final, seguida da adição do artigo "O" para iniciar a nova frase, melhora a clareza e a fluidez, transformando a oração em uma sentença completa e independente. O espaçamento duplo (`  `) foi corrigido para um único espaço. 2. **Segundo parágrafo:** * Original: `[...] sobre o  ataque das abelhas [...]` * Revisado: `[...] sobre o ataque das abelhas [...]` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário. 3. **Terceiro parágrafo:** * Original: `[...] é considerado estável. A Polícia Civil [...]` * Revisado: `[...] é considerado estável. A Polícia Civil [...]` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário após o ponto final. 4. **Quarto parágrafo:** * Original: `[...] sua colmeia é perturbada. 

 

` * Revisado: `[...] sua colmeia é perturbada.

 

` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário antes do fechamento da tag de parágrafo. 5. **Parágrafo sobre "Procure atendimento médico":** * Original: `[...] médica imediatamente. Se você souber [...]` * Revisado: `[...] médica imediatamente. Se você souber [...]` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário após o ponto final. 6. **Parágrafo sobre "Não toque ou perturbe a colmeia":** * Original: `[...] um profissional, como um bombeiro [...]` * Revisado: `[...] um profissional, como um bombeiro [...]` * **Justificativa:** Removido o espaçamento duplo (` `) desnecessário após a vírgula. As demais seções e parágrafos estavam gramaticalmente corretos e com boa fluidez, mantendo-se inalterados para preservar seu conteúdo e tom originais. A adaptação para SEO já estava bem encaminhada com os títulos existentes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Atenciosamente, [Seu nome/Jornalista Revisor Técnico Oliberal.com]

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

abelhas

ataque de abelhas
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

não deu

Brasil perde para a Itália nos pênaltis e termina Mundial Sub-17 em quarto lugar

A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci termina a sua participação no torneio invicto

27.11.25 13h18

FUTURO PRESIDENTE?

Luciano Huck revela as chances de se candidatar à presidência do Brasil: 'Egoísmo'

Segundo o apresentador, seria muito egoísmo ele se preocupar apenas com o bem-estar da minha família e não pensar no resto

26.11.25 13h24

EXPECTATIVA

Quais os possíveis rivais do Brasil na Copa do Mundo de 2026? Fifa divulga potes do sorteio

A Fifa também definiu que os quatro times de melhor ranking ficarão em lados opostos no sorteio, de forma alternada.

25.11.25 17h08

PÂNICO

Influenciadora é internada com 'síndrome do impostor' após mudança: 'a mente entrou em colapso'

Suellen Carey é uma mulher trans e refugiada que nasceu no Brasil, mas vive na cidade de Londres

25.11.25 15h12

MAIS LIDAS EM BRASIL

MUNDO ANIMAL

Últimas araras-azuis na natureza são diagnosticadas com vírus sem cura e letal

As aves repatriadas da Europa ao Brasil estão com circovírus, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A espécie é considerada em extinção

27.11.25 11h11

ELENCO

Ator que fez Jesus em 'A Paixão de Cristo' vai interpretar Bolsonaro em novo filme

Jim Caviezel protagoniza “Dark Horse”, longa que será lançado em 2026

26.11.25 21h49

CADEIA

Pastor ligado ao CV e suspeito de extorquir empresas no entorno de refinaria é preso

Segundo a Polícia Civil, o líder religioso integra uma associação criminosa responsável por extorsões sistemáticas contra empresas que atuam na região

27.11.25 12h23

CRIME

Cantor sertanejo é executado a tiros por criminosos disfarçados de PMs

Doze cápsulas de pistola foram encontradas no local; artista de 47 anos estava em prisão domiciliar e tinha histórico criminal

01.09.25 22h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda