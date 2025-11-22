Após críticas a Belém, chanceler alemão se reúne com Lula e fala em voltar ao Brasil
O encontro ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, onde ambos estão para participar de reunião do G20
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz (União Democrática Cristã), neste sábado (22). O encontro aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, onde ambos participam da reunião do G20. Recentemente, o alemão fez críticas à cidade de Belém, no Pará, após sua participação na COP-30, o que repercutiu no Brasil.
A nota divulgada pelo Palácio do Planalto não menciona pedido de desculpas por parte de Merz, mas destaca que ambos propuseram fortalecer “a relação comercial, social, cultural e tecnológica entre os dois países”, além de reforçar o apoio ao multilateralismo e ao papel da Organização Mundial do Comércio (OMC).
“Atendendo a convite do chanceler alemão, o presidente Lula confirmou sua viagem a Hannover, em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro. Lula também convidou Merz para uma visita de Estado ao Brasil”, informou o governo. O chanceler ressaltou ainda o investimento de 1 bilhão de euros no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), criado na COP-30.
Ao final do encontro, Lula reuniu os presentes, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para um cumprimento coletivo, encerrando com a frase: “Brasil e Alemanha: unidos para sempre”.
Nas redes sociais, Friedrich Merz publicou um vídeo do encontro e escreveu: “Essa é a imagem que vou levar comigo de volta para a Alemanha: fortes parceiros e amigos. Dos passos de dança às especialidades locais da floresta, estou ansioso para minha próxima visita ao Brasil, presidente Lula.”
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA