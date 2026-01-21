Anvisa proíbe venda de tirzepatida das marcas Synedica e TG e de retatrutida no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, venda, distribuição, publicidade e uso da tirzepatida das marcas Synedica e TG, popularmente conhecidas nas redes sociais como as “canetas do Paraguai”.

A medida também abrange a retatrutida de todas as marcas. Os produtos estavam sendo comercializados e anunciados sem registro junto ao órgão regulador, configurando venda irregular no país.

De acordo com a Anvisa, empresas vinham anunciando a venda das canetas das marcas Synedica e TG em perfis nas redes sociais. No entanto, os produtos não possuem registro no Brasil e, por isso, a comercialização é proibida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)