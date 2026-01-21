Capa Jornal Amazônia
Anvisa proíbe venda de tirzepatida das marcas Synedica e TG e de retatrutida no Brasil

Popularmente conhecidas nas redes sociais como as “canetas do Paraguai”, os produtos estavam sendo vendidos de forma ilegal

Gabrielle Borges
Imagem Ilustrativa (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, venda, distribuição, publicidade e uso da tirzepatida das marcas Synedica e TG, popularmente conhecidas nas redes sociais como as “canetas do Paraguai”.

A medida também abrange a retatrutida de todas as marcas. Os produtos estavam sendo comercializados e anunciados sem registro junto ao órgão regulador, configurando venda irregular no país.

VEJA MAIS

image Canetas emagrecedoras: especialista explica qual é a principal diferença e cuidados ao consumir
Ozempic e Wegovy são os medicamentos mais conhecidos; já o Mounjaro chega ao Brasil em junho deste ano


image Venda de canetas emagrecedoras sob retenção de receita é bem recebida por especialistas em Belém
A decisão entrará em vigor 60 dias após a publicação, no Diário Oficial da União (DOU), que deve ocorrer nos próximos dias


image Trio é preso por roubar canetas emagrecedoras avaliadas em quase R$ 80 mil na zona oeste de SP
No interior do veículo, que tinha placa clonada e havia sido furtado, os agentes encontraram 41 caixas de canetas emagrecedoras

De acordo com a Anvisa, empresas vinham anunciando a venda das canetas das marcas Synedica e TG em perfis nas redes sociais. No entanto, os produtos não possuem registro no Brasil e, por isso, a comercialização é proibida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Brasil

Anvisa

canetas emagrecedoras
