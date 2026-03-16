VÍDEO: Motorista faz 'zig zag', bloqueia ambulância do SAMU e causa revolta

Um motorista de um VW Gol branco causou indignação em Minas Gerais ao bloquear propositalmente a passagem de uma ambulância do Samu em Pouso Alegre na última sexta-feira (13/3).

De acordo com as imagens gravadas pela equipe do Samu, o veículo chegou a fazer zigue-zague para impedir a ultrapassagem da ambulância, que estava com a sirene ligada, a caminho de socorrer uma idosa de 91 anos com sintomas de AVC.

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Em determinado momento, o motorista ainda mostrou o dedo do meio aos profissionais, conforme registrado na gravação. O episódio ocorreu por volta das 21h30 na avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, em Pouso Alegre, cidade localizada no Sul de Minas, a 393 km de Belo Horizonte.

O VW Gol bloqueou a ambulância por várias quadras, até que o veículo de socorro conseguiu desviar por uma pista lateral. Até o momento, as autoridades não divulgaram o estado de saúde da idosa nem conseguiram identificar o condutor do carro envolvido na ocorrência.

Ato é considerado infração gravíssima

Bloquear ambulância ou qualquer veículo de emergência é considerado uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Conforme o artigo 189, impedir a passagem de veículos de socorro, como ambulâncias, viaturas policiais e caminhões de bombeiros, é ilegal e pode trazer sérias consequências.

A penalidade prevista inclui multa de R$ 293,47 e acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, se a ação resultar em prejuízos à saúde de uma vítima, o condutor pode responder criminalmente pelo ato.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)