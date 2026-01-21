Capa Jornal Amazônia
Mulher é resgatada após ficar presa em carro que afundava no oceano

Alguns homens precisaram quebrar o vidro das janelas do veículo para que a motorista pudesse sair a tempo

Victoria Rodrigues
fonte

A mulher e dois homens sofreram apenas ferimentos leves com o incidente. (Foto: Reprodução/ X)

Uma mulher viveu momentos de aflição nesta sexta-feira (16) após quase afundar com o seu carro no oceano, em Virginia Beach, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O episódio ocorreu próximo ao restaurante Bubba’s, famoso por servir caranguejos à beira-mar, mas em questão de segundos, a motorista conseguiu ser resgatada por quatro homens que foram até o local para ajudá-la.

Enquanto os homens tentavam retirar a mulher de dentro do veículo, que estava com as portas trancadas, muitas pessoas que acompanhavam a tentativa de salvamento do cais gritavam de pânico e desespero ao longe. Foi então que o veículo começou a se afastar ainda mais da faixa de areia e a inclinar-se com a parte dianteira, o que fez o carro mergulhar rapidamente em direção ao fundo do mar.

Para concluir o resgate, os quatro homens se comunicaram com a mulher e quebraram o vidro do veículo a fim de que a motorista pudesse sair a tempo de o carro submergir naquela região do oceano. Além disso, uma corda também foi lançada do cais para ajudar a puxar a mulher até a terra firme.

Resgate da motorista no mar

No momento de angústia, um dos homens que ajudaram a salvar a mulher foi identificado como Jeremy Way, um ex-militar veterano da Marinha dos EUA com 17 anos de serviço. “O carro estava totalmente submerso. Usei as técnicas de resgate aquático que aprendi, coloquei-a no quadril e nadei até os pilares”, relatou Jeremy Way em entrevista à emissora WAVY.

Após a conclusão do resgate, a motorista e dois dos homens que participaram do salvamento foram levados com ferimentos leves para receber tratamento em um hospital da cidade. Agora, o caso segue em investigação pela polícia local, haja vista que a causa do acidente ainda não foi determinada pelos agentes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

