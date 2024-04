Paraense em Santa Catarina? Veja 5 cidades que podem afundar no estado

Florianópolis e outras cidades de Santa Catarina, destino de muitos paraenses, podem ter territórios submersos até o fim do século devido ao aumento do nível do mar, intensificado pelas mudanças climáticas. Mapas da plataforma Climate Central revelam que áreas do Litoral Norte catarinense estão sob risco de inundações significativas até 2050 caso as medidas para conter o aquecimento global não sejam tomadas.

Os mapas são baseados em dados do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) e avaliam, com base em topografia, áreas com mais chances de inundações e erosões. Outra projeção, feita pela ONU, aponta a possibilidade de a capital catarinense ter territórios que abrigam 3,74% da população submersos até 2100, considerando o pior cenário de aquecimento global.

Em relação ao aumento do nível do oceano em Florianópolis, o estudo da ONU prevê que o mar deva subir 24 centímetros até 2050 e 65 centímetros até o fim do século.

Confira cinco cidades catarinenses com risco de "afundar"

Litoral de Santa Catarina está sob risco de inundações até 2050. (Foto/Google Maps)

1. São Francisco do Sul: A cidade mais antiga de Santa Catarina pode ter grande parte de seu território submerso, incluindo a região da Praia do Capri.

2. Joinville: A porção leste da cidade, incluindo parques naturais e áreas próximas ao aeroporto, corre risco de inundação.

3. Tijucas: Grande parte do município pode ser tomada pelas águas, chegando até a BR-101.

4. Florianópolis: A porção norte da capital, com áreas como Jurerê, Lagoinha do Norte, Ingleses Norte, Vargem de Fora e Canasvieiras, está sob risco.

5. Jaguaruna: Localizada mais no sul do estado, a região também pode ser afetada, principalmente a lagoa, que leva o mesmo nome da cidade pode ser submersa.

Mapa com as áreas que podem ser afetadas

Simulação da Climate Central mostra águas tomando parte de cidades próximas do mar. O mapa permite explorar o risco de inundação costeira e as projeções de aumento do nível do mar por década em qualquer lugar do mundo e sob múltiplos cenários de poluição. O usuário pode escolher o ano e o local que deseja visualizar. Confira o mapa com as áreas que podem afundar:

