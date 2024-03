Dia mundial da água alerta sobre efeitos das mudanças climáticas

Com o tema “A Água nos Une, o Clima nos Move”, o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, busca mostrar como as mudanças climáticas podem prejudicar a sociedade com a falta de água para abastecimento, encarecimento de alimentos impactados por eventos climáticos e aumento de doenças. Diante desse cenário, a gestão sustentável dos recursos hídricos é fundamental para enfrentar esses desafios, e, assim, garantir segurança hídrica e adaptação aos padrões climáticos globais.

Para Mauro O’ de Almeida, secretário estadual de meio ambiente e sustentabilidade, alguns dos principais impactos causados pelas mudanças climáticas incluem a disponibilidade de água em função das alterações nos padrões de precipitação, levando a eventos extremos, como secas prolongadas ou chuvas intensas e rápidas.

“Isso pode reduzir a disponibilidade de água em regiões já propensas à escassez hídrica, aumentando a vulnerabilidade de comunidades e sistemas de abastecimento de água, colocando em risco o acesso aos recursos hídricos para diferentes usos, como agricultura, abastecimento humano e indústria. Em resumo, as mudanças climáticas têm um impacto significativo na questão da água, exigindo uma abordagem integrada e sustentável para garantir a disponibilidade e qualidade da água para as gerações presentes e futuras”, destaca o secretário.

Mauro O’ de Almeida (Semas): abordagem integrada e sustentável para garantir a disponibilidade da água para as gerações (Divulgação/ Semas)

Medidas

Diante do cenário de mudanças climáticas e escassez de água, a sociedade deve adotar algumas medidas para amenizar o impacto sobre os recursos hídricos, entre elas, o incentivo ao uso eficiente da água em todos os setores, incluindo agricultura, indústria e uso doméstico, com a adoção de tecnologias de irrigação mais eficientes, reutilização de água, consciência sobre o uso racional e a implementação de políticas de conservação hídrica.

Além disso, também são importantes políticas de conservação de ecossistemas aquáticos, como rios, lagos e áreas úmidas, que desempenham um papel fundamental na regulação do ciclo da água e na manutenção da biodiversidade, assim como o desenvolvimento e investimento em infraestrutura hídrica sustentável, incluindo sistemas de tratamento de água eficientes, redes de distribuição resistentes e técnicas de captação de água da chuva.

COP 30

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, também chamada de COP 30, será realizada em Belém e irá pautar ações voltadas para amenizar as mudanças climáticas, inclusive considerando a questão da escassez da água.

“Na conferência, que será uma oportunidade muito valiosa, também estaremos atentos às formas de mobilizar recursos financeiros para investimentos em infraestrutura hídrica, como sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, especialmente em áreas vulneráveis à escassez hídrica. Além disso, também priorizaremos, assim como nas nossas outras políticas, o estímulo à inovação tecnológica para desenvolver soluções eficazes. A COP 30 será uma plataforma importante para fortalecer o compromisso global com a adaptação às mudanças climáticas e para garantir a resiliência dos sistemas de abastecimento de água diante de secas mais frequentes e intensas, como as que foram vivenciadas na Amazônia em 2023" - Mauro O' de Almeida, secretário de Meio Ambiente do Pará .

Após a COP 30, as medidas em relação à escassez de água dependerão dos acordos e compromissos alcançados durante a conferência, bem como das políticas adotadas pelos países e organizações envolvidas. Algumas ações comuns que devem seguir após a conferência, podem incluir o monitoramento da implementação dos acordos e compromissos firmados durante o evento, estabelecendo metas e prazos de acompanhamento. É válido ressaltar que a implementação dessas ações de maneira integrada e coordenada pode contribuir significativamente para diminuir os efeitos da escassez de água e promover a sustentabilidade dos recursos hídricos em nível global.